'Sakin' kentin hareketli gençleri gökyüzünde!

Bu kapsamda ekstrem sporcuları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy'un ilçede belirlediği noktalardan yamaç paraşütü, wingsuit ve base jumping atlayışlarını izlemeye giden yöredeki gençler, bu spora merak saldı.

İlçede buz tırmanışı, trekking, kuş gözlemi ve rafting gibi birçok sportif faaliyetlerin yanı sıra son yıllarda paraşütle atlama (base jumping), yarasa adam (wingsuit) ve yamaç paraşütü sporcularının da gözde merkezi haline geldi.

Diğer sporlara göre daha fazla risk ve zorluk barındıran; hızın, gücün, direncin, yüksekliğin, odaklanmanın, adrenalinin ön plana çıktığı ekstrem sporları "sakin kent" Uzundere'ye "hareket" getiriyor.

Bu seçeneklerden "aksiyon sporu" ya da "macera sporu" olarak da bilinen ekstrem sporlar son dönemde damgasını vuruyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu ikliminin yaşandığı Uzundere, sahip olduğu güzellikleri ve doğal koşullarıyla sporseverlere yılın her döneminde farklı seçenekler sunuyor.

Daha sonra ilçenin ekstrem sporcusu olmaya karar veren gençlerden bazıları hem pilotluk sertifikası hem de paraşüt takımı alarak bu sporu profesyonelce yapmaya karar verdi.

Uzundereli gençler, ılıman iklimiyle yılın büyük bir bölümünde atlayış yapmaya imkan veren ilçede, Koçak ve Toy'un eğitmenliğinde yamaç paraşütü yaparak ekstrem sporcusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları atlayışların yöre halkına ilham olduğunu söyledi.

Bu sayede ilçede birçok sporcunun yetişmeye başladığını ifade eden Koçak, "Bilal Özdemir P3 (Orta seviye eğitim) lisansı alarak yamaç paraşütü pilotu oldu. Geçen hafta itibarıyla tandem uçuşlarına başladı ve sadece bizim kontrolümüzde ikili uçuşlar yapıyor. Kevser Yiğit iş kadını ama kendine yamaç paraşütü aldı ve Ferdi Toy'un eğitmenliğinde uçuyor." dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI İÇİN YEREL HALKIN BU SPORLARA BULUŞMASI LAZIM'

Koçak, yöredeki gençlerden Enes Taşçı ve Muhammet Tekin gibi sporcuların da bu alanda yetiştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Eğer buranın büyümesini istiyorsak, sadece gelip atlayış yaparak hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Bunun sürdürülebilir olması için yerel halktan insanların bu sporlara bulaşması lazım. Çok güzel buz tırmanışları yapılıyor ama Uzundereli buz tırmanışı yapan birini görmedim. Birileri gelip tırmanış yapıyorsa buz tırmanışı var, yapmazsa yok. O yüzden bunun sürmesi için yerel halkı dahil etmek gerekiyor. Bilal'in iki yıldır uçması, Enes'in, Kevser'in gelmesi, Muhammet'in gelecek olması güzel bir şey. Biz olsak da olmasak da bunlar artık yamaç paraşütü yapacak."