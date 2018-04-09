Sakız yutmak zararlı mı?

“Sakız yutmanın zararlı olduğu, yıllarca bağırsaklara yapışıp kalacağı” şeklindeki şehir efsaneleri hepimizin çocukluk yıllarında çok duyduğu söylemlerdendir. Efsane diyoruz ama bir kısmı için demek daha doğru olur. Çünkü sakız yutmanın gerçekten de bazı zararları var. Özellikle de sık sık yutan kişiler için. Kazayla yutulan sakızlar için ise çok ciddi şekilde zararlarından bahsetmek pek mümkün değil.

Sakız yutmak, eğer soluk borunuzu tıkamadıysa size büyük bir zarar vermez. Fakat, sakızın içerdiği maddeler, sindirim sistemimizin kolaylıkla eritebileceği cinsten şeyler değildir.

İçindeki maddeler kolayca dışarı atılır mı?

Sakız, sakız mayası, tatlandırıcılar, koruyucu ve yumuşatıcılardan oluşur. Şeker ve nane gibi tatlandırıcılar kolay parçalanır ve çabucak dışkı yoluyla atılır.

Aynı şekilde bitki yağı veya gliserin gibi yumuşatıcılar da sindirim açısından sorun teşkil etmez. Ancak, sakız mayası, mide asidine ve sindirim sırasında bağırsakta salgılanan enzimlere karşı dirençlidir.

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