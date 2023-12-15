MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci Yalı Çapkını itirafıyla şaşırttı! Meğer o rol ilk ona teklif edilmiş

Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci Yalı Çapkını itirafıyla şaşırttı! Meğer o rol ilk ona teklif edilmiş

15.12.2023 15:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisinde 'Filiz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci kendi programında Yalı Çapkını dizisiyle ilgili şaşıran bir itirafta bulundu. Düvenci, Yalı Çapkını dizisinden teklif aldığını ancak kabul edemediğini söyledi.

Sakla Beni dizisiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında oyuncu ve müzisyen Emre Altuğ'u ağırladı. Düvenci, Yalı Çapkını dizisinden teklif aldığını ancak kabul edemediğini itiraf etti.

sakla beni filiz 2

Ceyda Düvenci, reyting listesini alt üst eden Yalı Çapkını dizisindeki İfakat karakteri için ilk teklifin kendisine gittiğini söyledi. Düvenci konuğu Emre Altuğ'a, "Adını görünce çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Kabul edemediğim için o rolün Gülçin'in (Santırcıoğlu) olduğunu öğrenince çok mutlu oldum, içim rahatladı." dedi.

ceyda emra

Emre Altuğ ise Yalı Çapkını dizisinde Orhan rolüne hayat veriyor. Karakteri hakkında konuşan Altuğ, "Rol bana geldiğinde heyecanlandım. Benim yoğun çalışma saatlerine hazır olduğum bir dönemdi. Gülçin (Santırcıoğlu) arkadaşım, Gözde (Kansu) çok eski arkadaşımdı, çok mutlu olarak projeye başladım." ifadelerini kullandı.

İFAKAT

Son dönemde başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci 2015'te nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini Temmuz ayında tek celsede bitirdi. İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yatak pozu sosyal medyayı salladı! Yatak pozu sosyal medyayı salladı!
Göğüslerini büyütmesiyle ilgili yıllar sonra itirafta bulunduGöğüslerini büyütmesiyle ilgili yıllar sonra itirafta bulundu
Son halini görenler tanımakta zorlandı! "Eski kocanıza mı özendiniz?"Son halini görenler tanımakta zorlandı! "Eski kocanıza mı özendiniz?"
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci Gülçin Santırcıoğlu yalı çapkını Sakla Beni dizisi Oyuncu ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Cinsel organından DNA'sı çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Cinsel organından DNA'sı çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Toplantıda el bombası patlattı! Ukrayna'dan korkunç görüntüler

Toplantıda el bombası patlattı! Ukrayna'dan korkunç görüntüler

Miray Daner'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Miray Daner'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Icardi'nin antrenmandaki halini gören taraftar isyan etti: İlk 11'de istemiyoruz

Icardi'nin antrenmandaki halini gören taraftar isyan etti: İlk 11'de istemiyoruz

İYİ Parti'de bir istifa daha! Akşener o paylaşıma göz yummadı

İYİ Parti'de bir istifa daha! Akşener o paylaşıma göz yummadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.