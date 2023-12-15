Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci Yalı Çapkını itirafıyla şaşırttı! Meğer o rol ilk ona teklif edilmiş

Sakla Beni dizisiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında oyuncu ve müzisyen Emre Altuğ'u ağırladı. Düvenci, Yalı Çapkını dizisinden teklif aldığını ancak kabul edemediğini itiraf etti.

Ceyda Düvenci, reyting listesini alt üst eden Yalı Çapkını dizisindeki İfakat karakteri için ilk teklifin kendisine gittiğini söyledi. Düvenci konuğu Emre Altuğ'a, "Adını görünce çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Kabul edemediğim için o rolün Gülçin'in (Santırcıoğlu) olduğunu öğrenince çok mutlu oldum, içim rahatladı." dedi.

Emre Altuğ ise Yalı Çapkını dizisinde Orhan rolüne hayat veriyor. Karakteri hakkında konuşan Altuğ, "Rol bana geldiğinde heyecanlandım. Benim yoğun çalışma saatlerine hazır olduğum bir dönemdi. Gülçin (Santırcıoğlu) arkadaşım, Gözde (Kansu) çok eski arkadaşımdı, çok mutlu olarak projeye başladım." ifadelerini kullandı.

Son dönemde başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci 2015'te nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini Temmuz ayında tek celsede bitirdi. İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırdı.







