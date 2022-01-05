HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Saklı cennet Balık Gölü tamamen dondu!

Saklı cennet Balık Gölü tamamen dondu!

05.01.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da dört mevsim ziyaretçilerin gözdesi olan Balık Gölü, dondurucu soğuk sonrası tamamen dondu. Buzla kaplanan göl, kış aylarında kampçıların gözdesi haline geldi. Yürüyüş yapan ve sandalye ile kayarak keyifli anlar yaşayan ziyaretçiler, buzun altının çok net göründüğünü söyledi. İşte Doğu Anadolu'nun saklı güzelliği Balık Gölü'nden manzaralar...

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan, doğası, adaları, balık ve kuş türleriyle yöre halkınca "saklı cennet" olarak adlandırılan Balık Gölü, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

Doğa harikası göl, ilkbahar ve yaz mevsiminde yemyeşil çevresi ve masmavi sularıyla, kışın da karla kaplı dağları ve buzlu yüzeyiyle çok sayıda doğa tutkunu ve kampçıyı ağırlıyor.

Son günlerde bölgede etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle tamamen donan 2 bin 241 rakımdaki göle gelenler buz üzerinde yürüyüş yapıp sandalye ile kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

20220105_2_51595401_72236871

Doğa tutkunu Mehmet Günay Eser, AA muhabirine, Balık Gölü’ne kışın ilk defa geldiğini ve buzun üzerinde yürümenin keyifli olduğunu söyledi.

"GÖLÜN SUYU O KADAR TEMİZ Kİ BUZUN ALTI TAMAMEN GÖRÜNÜYOR"

20220105_2_51595401_72236860

Kış mevsiminin zorlukların yanında güzellikleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Eser, şunları dile getirdi:

20220105_2_51595401_72236870

"Balık Gölü'ne gelip seyrine doyumsuz manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çekiyoruz. Ağrı fotoğraf açısından çok güzel bir şehir ve bunu değerlendirmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Gölün yüzeyi yaklaşık yarım metre buz tutmuş durumda ve biz de burada görüntü çektik. Buzun üzerinde çay içtik ve doğayla bütünleşmek çok güzeldi. Buzun üzerinde sandalyelerle kaymak inanılmaz keyifliydi. Gölün suyu o kadar temiz ki buzun altı net görülüyor."

Bölgeye çok sayıda turistin ilgi gösterdiğini anlatan Eser, bölgeye gelen vatandaşların çevreyi kirletmemesini ve temiz tutmasını istedi.

20220105_2_51595401_72236862

Ziyaretçilerden Mehmet Sancak da gölü çok etkileyici bulduğunu ve fotoğraf çekmek için en güzel yerlerden biri olduğunu anlattı.

Buzun üzerinde kayarak eğlendiklerini dile getiren Sancak, "Adanalıyım ve Balık Gölü'ne ilk defa geliyorum. Bizim oralarda kış buradaki gibi çetin geçmiyor. Hayatımda ilk defa donmuş bir göl gördüm ve üzerinde yürüdüm. Buranın havası ve doğası çok güzel." diye konuştu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Aydın dağlarından toplanıyor! Suyu yarım çay bardağı içilirse...Aydın dağlarından toplanıyor! Suyu yarım çay bardağı içilirse...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

Bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda yüzde 80 arttı

Bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda yüzde 80 arttı

Son dakika: Halkbank’tan faizsiz kredi ve yüzde 50 faiz indirimi! Detayları beli oldu…

Son dakika: Halkbank’tan faizsiz kredi ve yüzde 50 faiz indirimi! Detayları beli oldu…

Türkiye Yunus Gezer'e ağlıyor!

Türkiye Yunus Gezer'e ağlıyor!

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.