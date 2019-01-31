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Saklıkent'te JAK timlerinden karda nefes kesen tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın önemli tatil merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi'nde vatandaşın can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, nefes kesen bir tatbikata imza attı.

Saklıkent'te JAK timlerinden karda nefes kesen tatbikat

Bülent TATOĞULLARIA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın önemli tatil merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi'nde vatandaşın can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, nefes kesen bir tatbikata imza attı.
Saklıkent Kayak Merkezi'nde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timleri, kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olaylara yönelik tatbikat gerçekleştirdi. Ekipler, senaryo gereği, kayak yaparken düşen ve yaralanarak mahsur kalan kayakçıya titizlikle müdahale etti. Kar motorları ile bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları ilk yardımın ardından yaralanan kayakçıyı sedye ile 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Jandarma ekipleri, Saklıkent'in vazgeçilmez keyiflerinden biri olan telesiyejde de kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kurtarma timleri, yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan tatilciyi, gerçeği aratmayan bir operasyon ile kurtardı.

FOTOĞRAFLI

Saklıkent'te JAK timlerinden karda nefes kesen tatbikatSaklıkent'te JAK timlerinden karda nefes kesen tatbikatSaklıkent'te JAK timlerinden karda nefes kesen tatbikatSaklıkent'te JAK timlerinden karda nefes kesen tatbikat

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