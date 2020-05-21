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Sakura nedir? "Çam ve Sakura" hastanesindeki Sakura ne demek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 13:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başakşehir’de açıklacak hataneye “Çam ve Sakura” ismi verileceğim, açıklamasından sonra sakura kelimesinin anlamı merak edilmeye başlandı. Peki sakura nedir, bu Japonca kelime ne anlama geliyor?

Sakura nedir? "Çam ve Sakura" hastanesindeki Sakura ne demek?

Başakşehir’de açılan Çam ve Sakura hastanesinin ilginç adı merak uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hastanenin adını açıklamasından sonra içinde geçen “sakura” kelimesinin anlamı merak edildi. Peki sakura nedir ve sakura ne demek?

SAKURA NEDİR, SAKURA NE DEMEK?

Sakura, Japonca’da Kiraz Ağacı ve bu ağacın çiçeğine verilen addır. Ayrıca en yaygın kadın isimlerinden biri olan sakura Japonlar için önemli bir kelimedir. Kanji ile 桜 ya da Hiragana ile さくら şeklinde yazılan sakura baharı, doğanın güzelliğini, yenilenmeyi simgeler.

Japonların “hanami” adını verdiği çiçek izleme zamanı da Japonlar parklarda, bahçelerde toplanarak sakuraları izlerler.

Sakura kelimesi kanji olarak 佐倉、桜、沙倉 şeklinde yazılan soyadlarda da geçer ve Sakura adlı çok sayıda ünlü kadın vardır:

  • Sakura Akaho (赤穂 さくら, 1996), Japon kadın basketbolcu
  • Sakura Fujiwara (藤原 さくら, 1995), Japon akstris şarkıcı ve şarkı yazarı
  • Sakura Ishimoto (石本 さくら, 1999), Japon shogi oyuncusu
  • Sakura Mori (森 さくら, 1996), Japon masa tenisi oyuncusu
  • Sakura Nogawa (野川 さくら, 1978), Japon seslendirme sanatçısı
  • Sakura Oda (小田 さくら, 1999), Japon şarkıcı ve J-pop grubu Morning Musume üyesi
  • Sakura Tange (丹下 桜, 1973), Japon seslendirme sanatçısı ve şarkıcı
  • Sakura Tsukagoshi (塚越 さくら, 1991), Japon bisikletçi
  • Sakura Tsukuba (筑波 さくら), a Japon manga sanatçısı
  • Sakura Miyawaki (宮脇 咲良, born 1998), a Japon idol ve J-pop grubu HKT48 üyesi

Bunların dışında "sakura" isim olarak popüler medyada da çok popülerdir ve manga, anime, film, dizi ve edebi eserlerde pek çok sakura adına sahip karakter vardır. Bunlardan Batı'da en çok tanınanlardan biri Natura çizgi filmindeki Sakura Hanuro adlı karakterdir.

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