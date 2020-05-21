Sakura nedir? "Çam ve Sakura" hastanesindeki Sakura ne demek?

Başakşehir’de açılan Çam ve Sakura hastanesinin ilginç adı merak uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hastanenin adını açıklamasından sonra içinde geçen “sakura” kelimesinin anlamı merak edildi. Peki sakura nedir ve sakura ne demek?

SAKURA NEDİR, SAKURA NE DEMEK?

Sakura, Japonca’da Kiraz Ağacı ve bu ağacın çiçeğine verilen addır. Ayrıca en yaygın kadın isimlerinden biri olan sakura Japonlar için önemli bir kelimedir. Kanji ile 桜 ya da Hiragana ile さくら şeklinde yazılan sakura baharı, doğanın güzelliğini, yenilenmeyi simgeler.

Japonların “hanami” adını verdiği çiçek izleme zamanı da Japonlar parklarda, bahçelerde toplanarak sakuraları izlerler.

Sakura kelimesi kanji olarak 佐倉、桜、沙倉 şeklinde yazılan soyadlarda da geçer ve Sakura adlı çok sayıda ünlü kadın vardır:

Sakura Akaho (赤穂 さくら, 1996), Japon kadın basketbolcu

Sakura Fujiwara (藤原 さくら, 1995), Japon akstris şarkıcı ve şarkı yazarı

Sakura Ishimoto (石本 さくら, 1999), Japon shogi oyuncusu

Sakura Mori (森 さくら, 1996), Japon masa tenisi oyuncusu

Sakura Nogawa (野川 さくら, 1978), Japon seslendirme sanatçısı

Sakura Oda (小田 さくら, 1999), Japon şarkıcı ve J-pop grubu Morning Musume üyesi

Sakura Tange (丹下 桜, 1973), Japon seslendirme sanatçısı ve şarkıcı

Sakura Tsukagoshi (塚越 さくら, 1991), Japon bisikletçi

Sakura Tsukuba (筑波 さくら), a Japon manga sanatçısı

Sakura Miyawaki (宮脇 咲良, born 1998), a Japon idol ve J-pop grubu HKT48 üyesi

Bunların dışında "sakura" isim olarak popüler medyada da çok popülerdir ve manga, anime, film, dizi ve edebi eserlerde pek çok sakura adına sahip karakter vardır. Bunlardan Batı'da en çok tanınanlardan biri Natura çizgi filmindeki Sakura Hanuro adlı karakterdir.



