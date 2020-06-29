Salatalık diyeti nedir, nasıl yapılır?

Salatalık diyeti ile hem tok kalınarak kolayca kilo verilebilir hem de salatalığın diüretik özelliği sayesinde vücuttan ödem atılır.

Salatalık diyeti, yaz aylarında oldukça fazla kişi tarafından uygulanan bir diyet programıdır. Salatalık vücuda birçok yönden faydalı, vitamin ve mineral yönünden zengin bir besindir. İçinde sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum bulunur. Yüksek oranda lif içeren salatalık bu sayede uzun süreli tokluk hissi yaşatır. Ayrıca içeriğinde bol miktarda su yer alması da salatalığı birçok sebzeden ayırır. Salatalık tüketerek hem vücuttaki ödem atılır, yağ yakılarak kilo kaybedilir hem de cilt daha canlı bir görünüme kavuşur.

100 gram salatalığın kalorisi 15'tir. Salatalık detoksu olarak da adlandırılan salatalık diyeti ile kaç kilo verilir sorusunun cevabı ise uygulama süresine göre değişiklik gösterir. 3 günde 3 kilo kaybedilmesine olanak tanıyan diyet programına 7 gün boyunca devam edilmesi halinde yine aynı oranda kilo kaybından söz edilebilir.

Salatalık diyeti hızlı bir şekilde kilo verdiren, ödem attıran bir şok diyettir. Tek yönlü beslenmeye dayalı olduğundan uzun süre devam ettirilmesi genel sağlık açısından uygun değildir. Diyetin ana besini salatalıktır. Ancak yoğurt tüketiminin dahil edildiği cacık diyeti de diyet programının bir diğer halidir.