KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de bir grup ev kadını, Melikgazi Belediyesinin "salça günleri" etkinliğinde Afganistan, İran, Suriye ve Irak uyruklu kişilerin sofraları için de geleneksel yöntemlerle kazanlarda salça hazırlıyor.

Anadolu'daki birçok ev hanımı, aile bütçesine katkı sağlamak ve geleneksel lezzetleri sofralarına taşımak amacıyla kış aylarında tüketilecek salçayı hazırlamanın telaşını yaşıyor.

Kayseri'de ise kazanları "kardeşlik" için kaynatan ev hanımları, Afganistan, İran, Suriye ve Irak uyruklu kişilere hem salça yapımını öğretiyor hem de onlar için kışlık salça hazırlıyor.

Kayseri Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Zakire Hikmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melikgazi Belediyesinin düzenlediği "salça günleri" kapsamında onlarca yabancı uyruklu kişinin bir araya geldiğini söyledi.

Burada tecrübeli kişilerden salça yapımını öğrendiklerini belirten Hikmet, "Melikgazi Belediyesinin salça günleri etkinliğini internetten gördük. Kayseri'deki Afganistan, İran, Suriye ve Irak uyruklu kardeşlerimizle beraber sosyal uyum çerçevesi kapsamında kaynaşma etkinliği yaptık. Bu sayede salça yapımını da öğreniyorlar." dedi.