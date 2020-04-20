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Salda Gölü'nün bulunduğu Yeşilova'nın belediye başkanına silahlı saldırı

20.04.2020 09:21 | Son Güncelleme

Geçen hafta iş makinelerinin girmesiyle gündeme gelen Salda Gölü'nün bulunduğu Burdur'un Yeşilova ilçesinin belediye başkanı ve eşi, sabaha karşı evlerinde silahlı saldırıya uğradı. 04:30'da CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evinin kapısını çalan kimliği belirsiz saldırganlar çiftin ayaklarına ateş etti. Hastaneye kaldırılan Şenel çiftinin sağlık durumu iyi. Saldırganlar aranıyor.

Salda Gölü'nün bulunduğu Yeşilova'nın belediye başkanına silahlı saldırı

Geçen hafta iş makinelerinin girmesiyle gündeme gelen Salda Gölü'nün bulunduğu Burdur'un Yeşilova ilçesinin belediye başkanı ve eşi, sabaha karşı evlerinde silahlı saldırıya uğradı.

04:30'da CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evinin kapısını çalan kimliği belirsiz saldırganlar, kapıyı açan çiftin ayaklarına ateş etti.

Mümtaz Şenel'in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşi Fatma Şenel'i de ayağından vurduktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan Şenel çiftinin sağlık durumu iyi.

Çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mümtaz Şenel'in ameliyata alındığı bildirildi.

Hastaneye giden CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Şenel çiftinin hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti.

Milletvekili Göker, olayın nedeniyle ilgili somut bir bilgileri olmadığını, konunun gün içinde netleşeceğini söyledi.

Saldırganların yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

Salda Gölü neden gündemde?

Beyaz kumu ve turkuaz rengi ile son yıllarda giderek turistik hale gelen Salda Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın göl kenarına Millet Bahçesi yapma planı nedeniyle yaz aylarından bu yana gündemde.

Geçen hafta Salda Gölü'nün beyaz kumsalına iş makinelerinin girmesi büyük tepki çekti.

Kıyı şeridindeki kumların kamyonlarla başka bir yere taşındığı görüntüleri sosyal medyada yayılınca TOKİ soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da alana kamera sistemlerinin takılacağını açıkladı.

Salda Gölü'nün bağlı bulunduğu Yeşilova'nın Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, olayın ardından yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin göl etrafında sık sık dolaştığını dile getirdi.

Şenel olayla ilgili olarak "Beyaz kumların olduğu yerden o beyaz kumları alıp kum olmayan yerlere yol yapmaya çalışıyorlar. Kumları taşıdığı yere bu yapacakları Millet Bahçesi'nin binalarını oturtacaklarmış. Bu dediğimiz yere de yürüyüş yolu yapacaklarmış. İş makineleriyle henüz düzeltme fırsatları olmadı, biz olaya müdahale edince zaten durdu" şeklinde konuşmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Temmuz ayında yaptığı açıklamada "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyacağız, çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz." demişti.

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