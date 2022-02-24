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Saldırı emri verdikten sonra Putin'den ilk fotoğraf

24.02.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Imran Khan, Rusya-Ukrayna krizinin ortasında bir araya geldi. Putin saldırı emri verdikten sonra ilk kez kameralar karşısına geçti.

Saldırı emri verdikten sonra Putin'den ilk fotoğraf

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pakistan Başbakanı Imran Khan arasında yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Kremlin Saray’ından yapılan açıklamada, iki lider arasındaki 3 saat süren görüşmede ikili ilişkilerin konu alındığı açıklandı. Pakistan Başbakanı’nın görüşmesine Enerji Bakanı Hammad Azhar’ın eşlik ettiği kaydedilirken, Pakistan Enerji Bakanlığı, Pakistan Akımı adlı doğalgaz boru hattı hakkında, "Her iki ülke de projeyi en kısa sürede başlatmaya istekli" dedi.

Kuzey-Güney doğal gaz boru hattı olarak da bilinen bin 100 kilometre uzunluğundaki Pakistan Akımı adlı doğal gaz boru hattı ilk olarak 2015 yılında kabul edilmişti. Boru hattının inşasının ise Rusya ve Pakistan tarafından finanse edileceği kararlaştırılmıştı. (İHA)

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Vladimir Putin
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