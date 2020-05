Salgını geçirmek için gelen Finlandiyalı çift: Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası insanlar evlerine kapandı. Dünyada insanların yarıdan fazlası kendini evlerinde izole ederken, Türkiye'de yaşayan bazı yerleşik yabancılar da kendilerini Türkiye'de daha güvende hissettiğini söyleyerek, pandemi sürecini burada geçirmeye karar verdi. Bunlardan biri de ilkbahar ve sonbahar aylarını Alanya'daki yazlıklarında yaz ve kış aylarını ise ülkeleri Finlandiya'da geçiren 55 yıllık evli ve 3 çocuk, 4 torun sahibi Annaliisa ve Olli Ollila çifti oldu. Eski modacı Annaliisa Ollila ve eşi emekli asker Olli Ollila, 10 yıldır bu rutinlerini hiç bozmadan devam ettiklerini ve bu yıl koronavirüs salgını sonrası tüm ülkelere uçuşların durdurulmasından hemen önce son uçakla Alanya'ya geldiklerini söyledi. Pandemi sürecini özellikle burada geçirmek istediklerini söyleyen çift, Alanya'da kendilerini güvende hissettiklerini vurguladı.

'ALANYA'DA OLMAYI TERCİH EDİYORUZ'

Alanya’da 10 yıldır yazlıkları olduğu ve her sene 2 kez buraya geldiklerini söyleyen çift, koronavirüs sürecinde de bu rutinlerini bozmadıklarını söyledi. Annaliisa Ollila, Alanya'ya geliş süreçlerini anlatırken, "15 Mart'ta son tarifeli uçakla Finlandiya'dan Alanya'ya geldik. Burada haftalarca kalabileceğimizi, karantinanın uzun sürebileceğini hesap ettik. Uçağımız iptal olmasın diye de endişelendik. İptal olmadı uçağımız ve sağ salim buraya geldik. İlk bir hafta arkadaşlarımızla vakit geçirdik. Alanya'nın keyfine vardık ve 23 Mart'ta karantina başladı. Karantina boyunca da buradayız, evimizdeyiz. Her türlü imkanlarımız da karşılanıyor. Burada olmayı tercih ediyoruz. Finlandiya hükümeti kendi vatandaşları için birkaç tane geri götürme uçağı gönderdi. Fakat biz bunları tercih etmedik. Alanya’da olmak bizim için çok güzel. Güvendeyiz, her şeyimiz yolunda. Haziran gibi tekrar Finlandiya'ya dönmeyi düşünüyoruz. Şu anda buradayız ve mutluyuz" dedi.