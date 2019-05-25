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Salihli'de erkenci kayısının hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sofralık erkenci 'zaza' cinsi kayısının hasadına başlandı.

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sofralık erkenci 'zaza' cinsi kayısının hasadına başlandı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Kirazımızdan sonra kayısımızı da tescillemek istiyoruz" dedi.

Salihli'nin Dombaylı, Adala ve Bezirganlı mahallelerinde rengi, aroması ve tadı ile ön plana çıkan erkenci 'zaza' cinsi kayısının hasadı başladı. Bu yıl 1100 ton rekolte beklediklerini kaydeden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli kayısısının sofralık ve kendine has özellikleri bulunduğunu, tescili için çalışma başlattıklarını söyledi. Türkiye'nin birçok iline gönderilen ürünün kalitesine göre 5-6 lira olan kilo fiyatının üreticileri memnun ettiğini belirten Yalvaç, "Şu anda bölgede zaza cinsi kayısımızın hasadı sürüyor. Üreticimiz fiyatlardan memnun. Kayısılar İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen alıcılara kilo bazında satılıyor. 15 gün sonra prima, ığdırlı ve perfect cinsi kayısının hasadı yapılacak. Hasadımızın temmuz ayı sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz" dedi.

ÜRETİCİ MEMNUN

Salihli genelinde 5 bin dönüm alanda kayısı üretimi yapıldığını kaydeden Yalvaç, "Kayısı denildiği akla ilk Malatya gelir. Ancak Malatya kayısısı kurutmalık, bizim kayısımız ise sofralıktır. Salihli kayısısı tadıyla, güzelliğiyle, lezzetiyle ünlenmiştir. Hem esnaf hem vatandaş tarafından talep edilen bir üründür. Bölgemizde yetişen Salihli kirazımızdan sonra, kayısımızı da tescillemek istiyoruz. Salihli olarak kayısımızı tescillemek için her şeyi yapacağız" dedi.

30 yıldır Salihli'den kayısı alımı yaptığını belirten üretici Şerif Akıncı ise, "Bu yıl kayısıda kalite ve fiyat çok güzel. Türkiye'de erkenci olarak en tatlı kayısı şu anda Salihli'de yetişiyor. Zaza cinsi kayısımızın tadı, rengi ve aroması çok farklıdır" dedi. Kayısının kilo fiyatının 5-6 lira arasında olduğunu söyleyen Akıncı, "Bu cins aranan bir cinstir. Tatsız olan kayısı cinslerini vatandaşımız tercih etmiyor" dedi.

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