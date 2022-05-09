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"Salın beni, katil oldum" Bu sözler sonrası karar verildi

09.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da meydana gelen feci kazada bir otomobil, motosikletle çarpıştı. Motosikletteki 25 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü üzerine otomobil sürücüsü “Salın beni, ben katil oldum” diyerek gözyaşı döktü. Gözaltına alınan ve hem 1,31 promil alkollü hem de ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Salın beni, katil oldum" Bu sözler sonrası karar verildi

Feci kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem Sabri Ş. (21) yönetimindeki otomobil ile Serdar Başak’ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip alev alev yanarken, sürücü Serdar Başak (29) ve arkadaşı Zozan Gönel (25) yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yanan motosiklet çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Kısa süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Zozan Gönel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Serdar Başak ise ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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"SALIN BENİ, KATİL OLDUM" DİYEREK GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Kazada başından yaralanan otomobil sürücüsü Görkem Sabri Ş. ise, “Salın beni, ben katil oldum” diyerek gözyaşı döktü.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sürücü, ambulanstaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. 1,31 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen Görkem Sabri Ş., emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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