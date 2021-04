Salma Hayek, Ridley Scoot yönetmenliğindeki House Of Gucci filminin kadrosunda!

Usta yönetmen Ridley Scott'ın yönetmen koltuğuna oturduğu House of Gucci'nin oyuncu kadrosuna bir yıldız isim daha eklendi. Çekimlerin hızla sürdüğü filminin başrollerini paylaşan Adam Driver ve Lady Gaga’ya eşlik edecek isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Filmin oyuncu kadrosuna son olarak Salma Hayek dahil oldu.

“The House Of Gucci:A Sensational Story Of Murder, Madness, Glamour And Greed” isimli kitaptan uyarlanan House of Gucci'nin yıldız oyuncu kadrosu şekillendi. Ünlü oyuncu Salma Hayek, filme dahil edildi ama sevilen sanatçının rolü henüz açıklanmadı.

Ünlü isimleri kadrosuna dahil etmeyi başaran filmin oyuncuları arasında Al Pacino da yer alıyor ve usta oyuncu Aldo Gucci karakterine hayat verecek. Diğer oyuncular arasında ise Oscar ödüllü Jared Leto, Jack Huston, Reeve Carney, Camille Cottin ve Jeremy Irons yer alıyor. Ridley Scott, House of Gucci'yi 2022 Kasım ayında gösterime sunmayı hedefliyor.

THE HOUSE OF GUCCI FİLMİNİN KONUSU

Film temelde Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hikayesini anlatıyor. Sonraki süreçte karadul olarak isimlendirilen Patrizia Reggiani, eşi Maurizio Gucci'ye suikast düzenleme suçundan hapse mahkum edilmiş ve 18 yılını hapiste geçirmişti. Reggiani, Gucci'yi 1995 yılında öldürmüştü. Ölümcül çiftin iki çocukları bulunuyordu, ancak Maurizio Gucci, Reggiani'yi başka bir kadın için terk etmişti. Basın ise bu suikast olayının ve diğer ayrıntıların tüm suçunu Reggiani'ye atarak uzun süre haber yapmıştı. House of Gucci'de Patrizia Reggiani'yi Lady Gaga, Maurizio Gucci'yi ise Adam Driver canlandırıyor.