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Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı: İmha ediyoruz

22.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kinder markalı bazı ürünlerde salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından Türkiye harekete geçti. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, marketlerde 'Kinder' denetimine başladı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bulduğumuz yerlerde de ürüne el koyup, imhasını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı: İmha ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye'deki ürünlerde rastlanmadığını duyururken, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldığını bildirdi. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

Kararın ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

MARKETTE TESPİT EDİLEN ÜRÜNE EL KONULDU

Toplam 750 kişiden oluşan gıda denetim ekipleri, marketleri dolaştı ve raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri ile kodlarını kontrol etti.

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Ekipler bir markette, toplatılma kararı bulunan ürüne rastladı. Market sahibine konuyla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, ürüne ise el koydu.

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"750 DENETÇİMİZLE SAHADAYIZ"

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ürünlerin satış zincirini takip ederek market market gezdiklerini ifade etti. Tespit edilen ürünlere el koyduklarına değinen Karaca, "Avrupa'da alarm veren Salmonella bakterisi taşıyan ürünlerle ilgili geri bildirimlerle beraber, 2 partide sıkıntı olduğunun tespit edilmesiyle beraber bakanlık olarak harekete geçtik. Firmadan geri izlenmeler yapılarak, nerelere ürün verilmiş, ne yapılmış noktaları belirledik. Ürünlerle ilgili toplatma kararı verildi ve firmaya da tebliğ edildi. Onun akabinde de biz İstanbul olarak, 750 denetçimizle sahada ürünle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bulduğumuz yerlerde de ürüne el koyup, imhasını gerçekleştiriyoruz. Firma da aynı şekilde toplatma ve geri çekme işlemlerine başladı" dedi.

Tarım Bakanlığından son dakika Kinder kararı! Toplatılıyor...Tarım Bakanlığından Kinder kararı! Toplatılıyor...

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KİNDER TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kinder Türkiye'den de kararla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, Belçika menşeili L329R03 ve L336R03 parti nolu Kinder Schoko-Bons ürünleri Avrupa Birliği'nden gelen bildirime istinaden tedbiren geri çağrılmaktadır. Bahse konu olan ürünlerin Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithalatı ve satışı yapılmamaktadır. Türkiye'de ithal edip satışa sunduğumuz ürünlerimizin Bakanlık tarafından yapılan analizlerle tüketim için güvenli oldukları teyit edilmiştir. Geri çağırma kapsamında olan bu ürünlerin, yurt dışı yolcu beraberi veya farklı yollarla alınmış olma ihtimaline karşın, tüketicilerimizden tedbir amaçlı bu ürünleri tüketmemeleri, her türlü soru ve önerileri için adresinden, Ferrero Türkiye tüketici hattından bize ulaşabileceklerini saygı ile kamuoyu ile paylaşırız" denildi.

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(DHA)

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