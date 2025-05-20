Salonuna nasıl bir dokunuş yapmalısın?

Evde en çok vakit geçirdiğimiz, bazen dağıttığımız bazen meditasyon yaptığımız o özel yer: salon! Peki senin salonun şu an sana gerçekten iyi geliyor mu, yoksa “bir şeyler eksik ama ne?” hissi mi var içten içe?
Kimi zaman küçük bir bitki, bazen bir tablo ya da sadece bir ışık değişimi bile ruhumuzu tazeleyebiliyor.
Hazırsan koltuğuna yayıl, kahveni al ve başlayalım!
04.05.2025 23:28
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Ne yapmalısın?
1/8
Önce seni tanıyalım: Bugün ruh halin hangisine daha yakın?
Bir şeyler değişmeli ama ne bilmiyorum.
Evi komple yenileyesim var. Duvarı bile boyarım yeminle.
Minik bir değişiklikle tüm hayatım toparlanır gibi hissediyorum.
İçim kıpır kıpır ama bu enerji nereye gidecek ben de bilmiyorum.
Battaniye + kahve + sessizlik… Lütfen kimse aramasın.
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Şu an salonundaki koltuk ne renk?
Gri
Turuncu
Ne renk olduğuna emin değilim, üstü hep örtü.
Bej
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Salonunda şu anda bir bitki var mı?
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Müzik zevkine göre bir tahmin yapalım: Hangi şarkı şu anda seni yansıtıyor?
Sezen Aksu – Tükeneceğiz
Dua Lipa – Houdini
MFÖ – Güllerin İçinden
Sertab Erener - Farzet
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En sevdiğin salon objeni seç:
Pofuduk battaniye.
Dekoratif mum.
Minik kitaplık.
Sehpanın üstündeki boş çay bardağı.
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Sihirli değnek olsa… Tek bir şeyi anında değiştirebilirsin. Ne olurdu?
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