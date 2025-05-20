Salonuna nasıl bir dokunuş yapmalısın?

Ne yapmalısın?

1/8 Önce seni tanıyalım: Bugün ruh halin hangisine daha yakın? Bir şeyler değişmeli ama ne bilmiyorum. Evi komple yenileyesim var. Duvarı bile boyarım yeminle. Minik bir değişiklikle tüm hayatım toparlanır gibi hissediyorum. İçim kıpır kıpır ama bu enerji nereye gidecek ben de bilmiyorum. Battaniye + kahve + sessizlik… Lütfen kimse aramasın.

2/8 Şu an salonundaki koltuk ne renk? Gri Turuncu Ne renk olduğuna emin değilim, üstü hep örtü. Bej

3/8 Salonunda şu anda bir bitki var mı?

4/8 Müzik zevkine göre bir tahmin yapalım: Hangi şarkı şu anda seni yansıtıyor? Sezen Aksu – Tükeneceğiz Dua Lipa – Houdini MFÖ – Güllerin İçinden Sertab Erener - Farzet

5/8 En sevdiğin salon objeni seç: Pofuduk battaniye. Dekoratif mum. Minik kitaplık. Sehpanın üstündeki boş çay bardağı.

6/8 Sihirli değnek olsa… Tek bir şeyi anında değiştirebilirsin. Ne olurdu? Koltuk takımı Duvar rengi Perdeler Yemek masası

7/8 Peki, alışverişe çıksan ilk ne alırsın? Yeni yastık kılıfları Raf Bitkiler Mumlar