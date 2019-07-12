Salyangoz sıvısından yaşlanmaya karşı serum üretildi

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Özgen Özer, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe ve Doç. Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi, yeni bir kozmetik ürünü geliştirmek üzere, Türkiye'nin ilk kara salyangozu üretimi yapan bir firma ile işbirliği başlattı. Salyangozlara zarar vermeden çıkartılan salyangoz sıvısı, hammadde analiz sertifikası hazırlanarak kozmetik endüstrisinde kullanılabilecek standartlara uygun hale getirildi. Ardından da cilt üzerinde yaşlanma karşıtı etkileri ile bilinen salyangoz sıvısından bir serum hazırlandı. Jel serum, ambalajıyla beraber satışa sunulmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Üretim ve çalışmalarla ilgili Egeli akademisyenler ve firma yetkililerinden bilgi alan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite-sanayi işbirliğini somutlaştıran projelerle gurur duyduklarını söyledi. Firmanın yaklaşık 3 yıldır yatırım yaptığını ve artık üretim aşamasına geçtiğini belirten Rektör Budak, "Dünyada dört noktada bu tür bir üretim merkezi var ama esas mesele üretilen salyangoz sıvısının kozmetik sektöründe, tıbbi medikal sektöründe kullanılabiliyor olması, bu Türkiye'de bir ilk. Özellikle biz kozmetik sektöründe dışa bağımlı hareket eden bir ülkeyiz. İthal ediyoruz. Bu çalışma bizim ithalatı azaltmamız ve bu üretilen hammaddenin kozmetik sektöründe ve medikal sektörde değerlendirilmesiyle ekonomimizin cari açığının azaltılmasına da katkı sağlayabilecek. Firmamıza ve hocalarımıza bu iş birliğinden dolayı teşekkür ediyorum Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak bu projelere destek veriyoruz ve destek vermeye de devam edeceğiz" dedi.