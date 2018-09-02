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Şam yakınlarındaki hava üssünde patlama sesleri

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2018 02:17 | Son Güncelleme

Suriye'nin başkenti Şam'a bazı hava saldırılarının olduğu, saldırıların bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğü başkent yakınlarında bazı askeri üslerde ise patlamalar yaşandığı belirtildi.

Şam yakınlarındaki hava üssünde patlama sesleri

Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik hava saldırılarının Suriye Hava Savunması tarafından püskürtüldüğü bildirildi. Öte yandan, Şam yakınlarındaki El Mazze hava üssündeki mühimmat depolarında patlamalar yaşandığı kaydedildi. Suriye hükümetine yakın kaynaklar, El Mazze hava üssündeki patlamaların, füze saldırısından kaynaklandığını bildirdi.

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Sputnik'e konuşan Suriye yönetiminden bir kaynak, El Mezze hava üssünün vurulmadığını ancak bölgeye yönelik yapılan roket saldırısı nedeniyle hava üssünde bulunan mühimmat depolarında patlamalar yaşandığını, saldırıların Suriye hava savunması tarafından püskürtüldüğünü kaydetti.

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TIMES OF ISRAEL: SALDIRIYI İSRAİL UÇAKLARI DÜZENLEDİ

Times of Israel gazetesinin haberine göre, saldırılar İsrail uçakları tarafından düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Şam patlama sesleri

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