HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2020 15:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın saman balyaları içinde Burdur'a geldiği belirlenen 'koca engerek' türü yılan, tekrar Şanlıurfa'ya götürülerek doğaya bırakıldı.

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Burdur'un Gölhisar ilçesinde saman balyasının içerisinde engerek yılanı olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine giden DKMP ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu saman balyalarının Şanlıurfa'dan geldiğini tespit etti. Ayrıca yılanın 'koca engerek' türü olduğu ve doğal yaşam alanının Şanlıurfa olduğu belirlendi. Yapılan değerlendirme ve görüşmeler sonucunda koca engerek türü yılan, doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa'ya bırakılmak üzere ekipler gözetiminde yola çıktı.

Burdur'dan Şanlıurfa'ya getirilen yılan, Şanlıurfa Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan kontrollerinin ardından doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa'da doğaya bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit
TEM Otoyolu kenarında feci ölüm! 35 metre uzunluğunda çukur kazdı, sonrası korkunçTEM Otoyolu kenarında feci ölüm! 35 metre uzunluğunda çukur kazdı, sonrası korkunç
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koca engerek Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Gaziantep Valiliği'nden 'toplu mezar' iddialarına açıklama

Gaziantep Valiliği'nden 'toplu mezar' iddialarına açıklama

Dikkat çeken açıklama: Koronavirüs sonrası otomotivde patlama olacak

Dikkat çeken açıklama: Koronavirüs sonrası otomotivde patlama olacak

İşte emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih

İşte emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten öldü

Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten öldü

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece bekçisi böyle bulundu! Görenler polisi aradı

Gece bekçisi böyle bulundu! Görenler polisi aradı

Bodrum açıklarındaki hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

Bodrum açıklarında hortum! Böyle görüntülendi

TEM Otoyolu kenarında feci ölüm! 35 metre uzunluğunda çukur kazdı, sonrası korkunç

TEM Otoyolu kenarında feci ölüm! 35 metre uzunluğunda çukur kazdı, sonrası korkunç

Yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı

Yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı

Küçük Mehmet'in doktor babasına özlemi duygulandırdı

İzleyenleri duygulandıran anlar! 'Babamın kokusu gitmiş'

Belediye Başkanı’ndan tatilcilere uyarı: "Ayvalık’a gelmeyin"

Belediye Başkanı uyardı: Buraya gelmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.