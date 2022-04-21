Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

Bahar aylarının gelmesiyle polen artışının yaşanmasıyla saman nezlesi şikayetlerinde artış yaşanıyor. Türkiye’nin neredeyse yarısına yakınında saman nezlesi şikayeti olduğu belirtiliyor. Mevsimsel alerjiler için antihistaminikler en belirgin çare olsa da saman nezlesi tedavisinin doğal yolları da bulunmaktadır.

Bal ve ısırgan otu saman nezlesi için bilinen en iyi doğal tedavi yöntemi olsa da elma sirkesi de rahatsızlık için oldukça etkilidir.

ELMA SİRKESİ SAMAN NEZLESİNE İYİ GELİYOR MU?

Saman nezlesi tedavisi ve mevsimsel alerjiler için elma sirkesi popüler bir tedavi yöntemidir. Elma sirkesi iltihap ve tıkanıklığı hafifletmeye yardımcı oluyor. Elma sirkesi, antihistaminik özelliklere sahiptir ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler.

Bu asidik sıvının tüm saman nezlesi semptomlarını bir anda 'tedavi ettiği' henüz kanıtlanmamış olsa da, alerjilerin fiziksel etkilerini yönetmede önemli bir rol oynayan bağışıklık sistemini iyileştirdiği ortaya çıkmıştır.

SAMAN NEZLESİ TEDAVİSİ İÇİN ELMA SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

Saman nezlesi tedavisi için günde üç veya dört kez bir çorba kaşığı suyla seyreltilmiş elma sirkesi içebilirsiniz. Daha etkili olması için; yarım bardak ılık suyun içine bir çorba kaşığı elma sirkesi, yarım limon suyu ve bir çay kaşığı bal ekleyerek tüketebilirsiniz.



