HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

21.04.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saman nezlesi, özellikle mevsim geçişlerinde milyonlarca kişiyi etkileyen ratasız edici durumlardan biridir. Çok sık görülen saman nezlesi belirtileri arasında burun akıntısı, tıkanıklık ve sinüs basıncı gibi birçok semptom yer almaktadır. Saman nezlesi tedavisi için kilo verme ile özdeşleşen elma sirkesini kullanabilirsiniz. Metabolizmayı hızlandırdığı iddia edilen elma sirkesi, saman nezlesini iyileştirmek için birebir! Peki, saman nezlesini tedavi etmek için elma sirkesi nasıl kullanılır?

Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

Bahar aylarının gelmesiyle polen artışının yaşanmasıyla saman nezlesi şikayetlerinde artış yaşanıyor. Türkiye’nin neredeyse yarısına yakınında saman nezlesi şikayeti olduğu belirtiliyor. Mevsimsel alerjiler için antihistaminikler en belirgin çare olsa da saman nezlesi tedavisinin doğal yolları da bulunmaktadır.

Bal ve ısırgan otu saman nezlesi için bilinen en iyi doğal tedavi yöntemi olsa da elma sirkesi de rahatsızlık için oldukça etkilidir.

ELMA SİRKESİ SAMAN NEZLESİNE İYİ GELİYOR MU?

Saman nezlesi tedavisi ve mevsimsel alerjiler için elma sirkesi popüler bir tedavi yöntemidir. Elma sirkesi iltihap ve tıkanıklığı hafifletmeye yardımcı oluyor. Elma sirkesi, antihistaminik özelliklere sahiptir ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler.

iStock-1314942960

Bu asidik sıvının tüm saman nezlesi semptomlarını bir anda 'tedavi ettiği' henüz kanıtlanmamış olsa da, alerjilerin fiziksel etkilerini yönetmede önemli bir rol oynayan bağışıklık sistemini iyileştirdiği ortaya çıkmıştır.

SAMAN NEZLESİ TEDAVİSİ İÇİN ELMA SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

Saman nezlesi tedavisi için günde üç veya dört kez bir çorba kaşığı suyla seyreltilmiş elma sirkesi içebilirsiniz. Daha etkili olması için; yarım bardak ılık suyun içine bir çorba kaşığı elma sirkesi, yarım limon suyu ve bir çay kaşığı bal ekleyerek tüketebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belirti vermeyebiliyor! Tespiti hayati önem taşıyorBelirti vermeyebiliyor! Tespiti hayati önem taşıyor
Gizemli virüs paniği! Bir ülkede daha görüldüGizemli virüs paniği! Bir ülkede daha görüldü
Otomobilini satmak isterken, bedavaya kaptırdıOtomobilini satmak isterken, bedavaya kaptırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi

Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

İlginizi Çekebilir

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.