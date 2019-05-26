Saman yüklerken düşen Suriyeli öldü

Şanlıurfa’da saman yüklerken kamyondan düşen Suriye uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Çamlıdere kırsal Mahallesinde yaşandı. Tarladaki saman balyalarını kamyona yükleyen Suriye uyruklu 35 yaşındaki Mahmut Hüseyin, bir anda dengesini kaybederek kamyon kasasından yere düştü. Yerdeki bir taşa kafası çarpan şahıs ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

