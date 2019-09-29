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Saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 22:15 | Son Güncelleme

Sivas’ta saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Sivas’ta saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sivas’ın Kangal ilçesinden, Ordu’ya giden V.K. (24) idaresindeki 27 NS 007 plakalı saman balyası yüklü kamyon, kavşaktan döndüğü bilinmeyen bir nedenle devrilerek yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla kentte bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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