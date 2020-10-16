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Samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 01:29 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçeinde polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte şarap ele geçirilirken 1 kişi ise gözaltına alındı.Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde sahte içki üretenlere yönelik operasyon yapıldı.

Samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte içki ele geçirildi

Manisa’nın Turgutlu ilçeinde polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte şarap ele geçirilirken 1 kişi ise gözaltına alındı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde sahte içki üretenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir ihbarı değerlendiren ekipler, ilçede bulunan bir çiftlik evinde arama yaptı. Yapılan aramada samanların arasına gizlenmiş halde 2 ton sahte şarap ele geçirildi. Öte yandan ekipler tarafından 3 farklı iş yerinde yapılan aramalarda 35,5 litre sahte şarap, 15 litre sahte rakı, 3 adet sahte bandrollü rakı, 2 adet bandrolsüz viski, bir miktar etil alkol ve 480 adet kıyılmış tütün sarılı makaron ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte içki ele geçirildi

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