Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alıyor! Sagittarius A* kara deliğinin net fotoğrafı paylaşıldı

Space.com internet sitesinin haberine göre, EHT, kara deliğin net fotoğraflarını yayınladı. Bilim insanlarının, Mayıs 2022'de ilk kez görselini elde ettiği Sagittarius A*, Samanyolu'nun merkezinde yer alıyor.

Astronomlar, süper kütleli bu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etti.

İLK KARA DELİK GÖRSEL 2019'DA YAYINLANMIŞTI

Kara deliğin ilk görseli, 2019'da EHT tarafından yayınlanmıştı. Bu kara delik, Dünya'ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor.

Görseli elde edilen ve Güneş'ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi'ne 54,8 milyon ışık yılı uzaktaki M87 Galaksisi'nde bulunuyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





