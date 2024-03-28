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Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alıyor! Sagittarius A* kara deliğinin net fotoğrafı paylaşıldı

28.03.2024 00:36
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Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT), Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın net fotoğrafını paylaştı. Görsel sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da gözlemlenebiliyor.

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alıyor! Sagittarius A* kara deliğinin net fotoğrafı paylaşıldı

Space.com internet sitesinin haberine göre, EHT, kara deliğin net fotoğraflarını yayınladı. Bilim insanlarının, Mayıs 2022'de ilk kez görselini elde ettiği Sagittarius A*, Samanyolu'nun merkezinde yer alıyor.

Astronomlar, süper kütleli bu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etti.

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İLK KARA DELİK GÖRSEL 2019'DA YAYINLANMIŞTI

Kara deliğin ilk görseli, 2019'da EHT tarafından yayınlanmıştı. Bu kara delik, Dünya'ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor.

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Görseli elde edilen ve Güneş'ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi'ne 54,8 milyon ışık yılı uzaktaki M87 Galaksisi'nde bulunuyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samanyolu Galaksisi Kara delik
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