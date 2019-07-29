Şambrel ile Yunan adasına gitmek isterken yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden 3 şambreli vücuduna geçirip, yüzerek yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Filistin uyruklu Rafat Hosein (21), Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkiine gitti. Ekipler, kıyıdan 1 mil açıkta, 3 şambreli şişirdikten sonra vücuduna geçirip, yüzerek Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Filistin uyruklu Rafat Hosein'i yakaladı. Bitkin olduğu gözlenen Hosein, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Yiyecek ve kıyafet yverilen Rafat Hosein, kendisini kurtaran Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti. Hosein, organizatörlerin kendisini bölgede bırakması üzerine böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti.

3 AYRI OPERASYONDA 99 KAÇAK YAKALANDI

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında düzenlenen 3 ayrı operasyonda, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapak isteyen Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, sahil güvenlik botlarına alınarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.

Rafat Hosein ile diğer kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.