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Sami Savatlı'dan modern aydınlatma tasarımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

Maçka’da bulunan galerisinde resimlerinin ve sanat çalışmalarının yanı sıra tasarımlarını da sergileyen Savatlı, altını çok farklı şekillerde ve farklı ürünlerde kullanarak sanatseverlerin beğenisine sunuyor

İSTANBUL (AA) - Sanat ve tasarım alanında, doğu ve batıya ait unsurları sentezleyen Sami Savatlı, geleneksel cam altı tekniği ve altın varak kullanarak tasarladığı aydınlatmaları ile dikkati çekiyor.

Savatlı Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre, Sami Savatlı, geleneksel cam altı tekniği ve altın varak kullanarak tasarladığı aydınlatmaları ile tasarım dünyasına yenilik getiriyor.

Maçka’da bulunan galerisinde resimlerinin ve sanat çalışmalarının yanı sıra tasarımlarını da sergileyen Savatlı, altını çok farklı şekillerde ve farklı ürünlerde kullanarak sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

2009 yılından bu yana bir yandan kendi tasarım ofisi, Savatlı Architects’te iç mimari ve tasarım işlerini de yürüten uluslararası EDIDA tasarım ödüllü Savatlı bir yandan da ürün tasarımlarına ve sanat çalışmalarına devam ediyor.

Başta İstanbul, Ankara ve Bodrum olmak üzere Kuveyt, Cidde, Bahreyn, Tahran, Paris ve Floransa gibi dünyanın pek çok yerinde tasarım ve sanat projelerine imza atan Savatlı, bünyesinde mimar, iç mimar, ressam ve tasarımcılardan oluşan 12 kişilik genç ve yenilikçi bir ekip ile çalışmalarını sürdürüyor.

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