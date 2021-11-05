HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Seçim
  4. Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşım: Ufukta sandık gözüktü

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşım: Ufukta sandık gözüktü

05.11.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından "Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü" paylaşımı yaptı.

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşım: Ufukta sandık gözüktü

Muhalefetin erken seçim ısrarı sürerken AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tayyar "Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü" açıklamasını yaptı.

"DAHA FAZLA MANİPÜLASYONA AÇIK SÜREÇTEYİZ"

Tayyar açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Haliyle diğer dönemlere kıyasla daha fazla manipülasyona açık süreçteyiz. Bu sürecin yönetimi, en az haklılığınız kadar önemli. Yeni hikaye kadar direnci yüksek/liyakatli kadrolarla güçlü bir siyasi tahkimata ihtiyaç var."

"Sahaya inildi! Erken seçim mi var?" sorusuna AK Parti'den yanıt"Sahaya inildi! Erken seçim mi var?" sorusuna AK Parti'den yanıt


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir parti daha kuruluyor!

Bir parti daha kuruluyor!

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

EYT'de yeni gelişme!

EYT'de yeni gelişme!

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bilal Erdoğan: Yakın zamanda, 6 ay, 1 yıl sürmeden...

Bilal Erdoğan: Yakın zamanda, 6 ay, 1 yıl sürmeden...

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Sonradan fark etti, özür diledi

Sonradan fark etti, özür diledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.