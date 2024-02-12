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  4. Şamil Tayyar deprem konutu hakkından feragat etti! Açıklamasında kullandığı ifadeleri dikkat çekti…

Şamil Tayyar deprem konutu hakkından feragat etti! Açıklamasında kullandığı ifadeleri dikkat çekti…

12.02.2024 14:52 | Son Güncelleme:
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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, kendisine çıkan deprem konutu hakkından feragat ettiğini açıkladı. Tayyar paylaşımında “Deprem konutu hak sahipliğimden feragat ettim. Dilerim, konteynerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz” ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar deprem konutu hakkından feragat etti! Açıklamasında kullandığı ifadeleri dikkat çekti…

Depremzedelerin bir kısmı çadır ve konteynerlerde hayatlarını sürdürmeye devam ederken, AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar’a deprem konutu çıkmıştı. Tayyar hakkındaki çıkan iddiaların ardından, “Hak sahibi olarak başvurduk, 85 metrekare 2+1 ev çıktı. Kardeşim oturacak” demişti.

Olayın kısa sürede özellikle sosyal medyada gündem olmasının ardından Şamil Tayyar geri adım atmak zorunda kaldı. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ev hakkından feragat ettiğini duyurdu.

Kendisine ev çıkasının siyasi istismara dönüştüğü iddiasında bulunan Tayyar paylaşımının tamamında şunları söyledi:

“İyi niyetle, samimiyetle hadiseyi tüm yönleriyle anlattım. Depremde yıkılan ev, aile içindeki ihtiyaç sahiplerinin oturması için bir nevi ‘sığınma evi’ gibi yıllar önce satın aldığım evdi.

Çünkü ‘Tayyar’ soyadını taşıyan aileden tek kişinin evi, arsası, bağı, bahçesi yoktu.

Babam, kardeşlerim, yeğenlerim ihtiyaca bağlı olarak yıllarca oturdular, depreme bu evde yakalandılar.

Ev bana ait olduğu ve İslahiye’de başka bir evimiz olmadığı için başvuruyu ben yaptım.

Maalesef, kuradan çıkan ve bedeli mukabili satılacak 85 metrekarelik kasaba evi, bir siyasi istismara dönüştü.

Haksız da olsa bu istismarın, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin gayretine gölge düşürmesini, bize gönül veren tek bir dostumuzun bile yüreğinde şüphe oluşmasını istemem.

Bu sebeple hak sahipliğinden feragat ettim.

Dilerim, konteynırda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Şamil Tayyar haberler deprem konutları
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