Samiriler Hamursuz Bayramı'nı Gerizim Dağı'nda kutladı

Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?

Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?

Samiriler, Hazreti Musa’nın vefatından sonra Hazreti Yuşa bin Nun’un komutasındaki İsrailoğulları’nın 3 bin yıl önce Filistin topraklarını fethettiğinden bu yana Nablus’ta yaşıyor ve Beyt’ul Makdis’in Kudüs’te değil, Gerizim Dağı’nın üstünde olduğuna inanıyor.

Sayıları yaklaşık 800'ü bulan ve dünyanın en küçük dini cemaati sayılan Samirilere sadece Nablus yakınlarındaki Gerizim Dağı'nın eteklerinde ve Tel Aviv yakınlarındaki Holan bölgesinde rastlanıyor.

Yaklaşık 900 metre yüksekliğe sahip Batı Şeria'nın en yüksek dağı Gerizim'de toplanan yaklaşık 200 Samiri, Yahudilerin Mısır'daki esaretten kurtulup hürriyete kavuşmalarını temsil eden Hamursuz Bayramı'nın son günü olması sebebiyle burada dini ayin düzenledi.

Filistin Yahudileri olarak da bilinen Samiriler, Hamursuz Bayramı'nı kutlamak için güneş doğmadan saatler önce kutsal saydıkları Gerizim Dağı'nın zirvesinde toplandı.

Filistin Yahudileri olarak adlandırılan Samiriler, İsrailoğulları sülalesinin gerçek uzantılarının kendileri olduğunu dile getiriyor. Samiriler, Yahudiliğe benzer bir dine inanmakla birlikte Yahudiler tarafından Yahudi kabul edilmeyen bir topluluk olarak tanınıyor.

Samiriler ile Yahudiler arasında bir çok fark bulunuyor. Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiğine inanan Samiriler, kendilerinin Hazreti Yakub'un 12 oğlundan Hazreti Yusuf'un torunları olduklarını kabul ediyor. Samirilerin Tevratı ile Yahudilerinki arasında altı bine yakın fark olduğu ifade ediliyor.

Müslümanlar gibi abdest alıp, Aramice diliyle ibadet eden Samirilere ait ibadet yerleri de Müslümanların mescidine benzerlik gösterirken, Yahudilerin Sinagogları gibi içeride masa veya sıra bulunmuyor.

