HABER

Şampiyon inek sahibini Almanya’ya gönderecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, damızlık inek yarışması düzenleyecek.

Şampiyon inek sahibini Almanya’ya gönderecek

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, damızlık inek yarışması düzenleyecek. Yarışın birincisi şampiyon inek sahibine Almanya gezisi kazandıracak.
Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Durgun, 5 Eylül 2019 tarihinde Karaevli Tarım ve Teknoloji Fuarında düzenlenecek 3. Damızlık İnek Yarışmasının kentte kaliteli damızlık özelliğe sahip sığır yetiştiriciliği yapan üyeleri ödüllendirmek ve teşvik etmek için yapılacağını, ayrıca üyelerin yetiştirdiği kaliteli damızlık özelliğe sahip damızlık inek ve düveleri bölge ve ülke genelinde tanıtmak için düzenlendiklerini açıkladı.
Durgun, yapılacak olan damızlık inek yarışmasına birlik üyelerini ve tüm yetiştiricileri davet ettiğini söyleyerek, “Damızlık birliği üyesi olmak, Holstein ırkı damızlık ineğe sahip olmak, Yarışmaya katılmak isteyenlerin 30 Ağustos 2019 tarihinden önce başvuruda bulunmaları. Yarışma 2 aşamadan oluşmaktadır. Ön eleme yetiştiricinin ahırında yapılacaktır. Ön elemeyi geçen 8 Holstein inek katılacaktır. Yarışma günü ineklerin nakliyesi birliğimiz tarafından sağlanacaktır. Yarışma anında yetiştiriciler ineklerinin yanında olacaktır. Yarışmaya katılan inekler uzman kişiler tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Yarışma birincisi ineğin sahibi 13-17 Kasım 2019 tarihinde Almanya’da düzenlenen Agritechnica Fuarına ve çiftlik gezisine tüm masrafları DLG Fuarcılık tarafından karşılanarak gitme hakkı kazanacaktır. Dereceye giren diğer ineklerin sahiplerine de sürpriz hediyeler verilecektir” dedi.

PARTNER Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış! Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış!
İshak Paşa Sarayı misafirlerini ağırlıyorİshak Paşa Sarayı misafirlerini ağırlıyor
Sosnovy Bor şehri, Leningrad NGS ile hayat bulduSosnovy Bor şehri, Leningrad NGS ile hayat buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a son dakika şoku

G.Saray'a son dakika şoku

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Kütahya'da çocuk parkında şüpheli paket paniği!

Çocuk parkında şüpheli paket paniği!

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İzmir'de korkunç kaza! Aracın çarptığı motosiklet 200 metre sürüklendi!

Motosikleti ile birlikte 200 metre sürüklendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.