KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Şampuan reklamlarından fırlamış gibi olacaksınız: Saçlarınızı doğal güzelliğine kavuşturacak etkili saç bakım uygulamaları

Şampuan reklamlarından fırlamış gibi olacaksınız: Saçlarınızı doğal güzelliğine kavuşturacak etkili saç bakım uygulamaları

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlarını doğal güzelliğine kavuşturmak, onları ahenkle dans ettirmek neredeyse herkesin hayali. Tabii illa kuaföre gitmek gerekmiyor. Kuaföre gidecek vaktiniz ve imkanınız yoksa evde yapacağınız saç bakımıyla ışıldayan ve göz alıcı doğallığa sahip saçlara sahip olabilirsiniz. Haydi, saçlarınızı doğal güzelliğine kavuşturacak saç bakımı rutinlerine bir göz atalım.

Şampuan reklamlarından fırlamış gibi olacaksınız: Saçlarınızı doğal güzelliğine kavuşturacak etkili saç bakım uygulamaları

Saçlarımıza nasıl baktığımız, ona nasıl davrandığımız ve beslenme şeklimiz bile saç bakım rutini için son derece önemli. Peki, saç bakımı rutininde en çok nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte kusursuz görünen, sağlıklı saçlara ulaşmanıza yardımcı olacak etkili saç bakım rutininin önemli püf noktaları.

SAÇLARINIZI DOĞRU ARALIKLARLA YIKAYIN

Doğal görünümlü güzel saçlar için saç tipinize uygun bir şampuan kullanın. İhtiyaca göre mutlaka doğal özlü bir saç kremi tercih edin. Yıkama sırasında saç diplerine masaj yapmak kan dolaşımını artırır ve saçlarınızı içeriden besler. Ancak tırnakları kullanmamak çok önemli. Su sıcaklığı mutlaka ılık olmalı; unutmayın çok sıcak su kullanırsanız saç diplerinizde kepeklenme olabilir. Saçlarınızı hiç şampuan ya da krem kalıntısı kalmayacak şekilde bol su durulayın.

SAÇ MASKESİNİ ÖNEMSEYİN

Şampuan ve saç kremin yanı sıra etkili bir saç maskesi de rutininizin vazgeçilmezi. Doğru uygulama için saç tipinize uygun olan maskeyi belirleyin. Saç dökülmesi, aşırı yağlanma, koparak dökülme sorunlarına çözüm olacak maskeleri tercih etmekte fayda var. Durulama gerektiren saç maskesi ürünlerini mutlaka temiz saça uygulamanız gerektiğini unutmayın.

DÜZENLİ OLARAK SAÇLARINIZI TARAYIN

Saçlarınızın sağlıklı kalması için düzenli tarama da en önemli konulardan biri. Bu yüzden duş sonrasında ve günlük olarak saç tarama rutini oluşturun. Saç tipinize göre tarak tercih edebilir; geniş fırçalar veya yumuşak uçlu tarakları tercih edebilirsiniz. Saçlarınızı tararken mutlaka uçlardan başlamanız gerekiyor. Böyle yaptığınızda düğümlenen saçlar daha çabuk açılacak.

YEDİKLERİNİZ İLE SAÇLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak için su tüketiminizi arttırın. C vitamini ve B vitamini içeren besinleri daha fazla tüketmeye çalışmalısınız. Özellikle yumurta keratin üretiminde tercih edilen bir besindir. Yumurta tüketerek saçlarınızın içten beslenmesini sağlayabilirsiniz.

YASTIK KILIFLARINIZI TEMİZ TUTUN

Yastık kılıfları gece boyunca saçlarımızla adeta bütünleşir. Bu yüzden kılıfların temiz olması hijyen açısından önemli. Kılıflarınızı düzenli olarak yüksek derecede yıkayın. Saçlarınızın parlak ve sağlıklı kalması için hava alan ipek kılıflar da etkili çözüm.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir çiçekte hayat bulan şifa iksiri: Saç dökülmesinden akneye pek çok derdin devasıBir çiçekte hayat bulan şifa iksiri: Saç dökülmesinden akneye pek çok derdin devası
Burçları bugün neler bekliyor? Burçları bugün neler bekliyor?
Burçları bugün neler bekliyor?Burçları bugün neler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Ayrılıkları olay olmuştu! Eski nişanlıdan şaşırtan hamle

Ayrılıkları olay olmuştu! Eski nişanlıdan şaşırtan hamle

Şoke eden ihanet itirafı! "Beni arayıp birinin..."

Şoke eden ihanet itirafı! "Beni arayıp birinin..."

Göğüs dekolteli pozu olay oldu! 'Mert gruptan ayrıldı'

Göğüs dekolteli pozu olay oldu! 'Mert gruptan ayrıldı'

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Ünlü şarkıcı silahlandı! Motivasyon şarkısı gündem yarattı

Ünlü şarkıcı silahlandı! Motivasyon şarkısı gündem yarattı

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Yasak aşkta aylar sonra itiraf! “Sosyal mesafe kurallarını...”

Yasak aşkta aylar sonra itiraf! “Sosyal mesafe kurallarını...”

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.