Şampuan reklamlarından fırlamış gibi olacaksınız: Saçlarınızı doğal güzelliğine kavuşturacak etkili saç bakım uygulamaları

Saçlarımıza nasıl baktığımız, ona nasıl davrandığımız ve beslenme şeklimiz bile saç bakım rutini için son derece önemli. Peki, saç bakımı rutininde en çok nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte kusursuz görünen, sağlıklı saçlara ulaşmanıza yardımcı olacak etkili saç bakım rutininin önemli püf noktaları.

SAÇLARINIZI DOĞRU ARALIKLARLA YIKAYIN

Doğal görünümlü güzel saçlar için saç tipinize uygun bir şampuan kullanın. İhtiyaca göre mutlaka doğal özlü bir saç kremi tercih edin. Yıkama sırasında saç diplerine masaj yapmak kan dolaşımını artırır ve saçlarınızı içeriden besler. Ancak tırnakları kullanmamak çok önemli. Su sıcaklığı mutlaka ılık olmalı; unutmayın çok sıcak su kullanırsanız saç diplerinizde kepeklenme olabilir. Saçlarınızı hiç şampuan ya da krem kalıntısı kalmayacak şekilde bol su durulayın.

SAÇ MASKESİNİ ÖNEMSEYİN

Şampuan ve saç kremin yanı sıra etkili bir saç maskesi de rutininizin vazgeçilmezi. Doğru uygulama için saç tipinize uygun olan maskeyi belirleyin. Saç dökülmesi, aşırı yağlanma, koparak dökülme sorunlarına çözüm olacak maskeleri tercih etmekte fayda var. Durulama gerektiren saç maskesi ürünlerini mutlaka temiz saça uygulamanız gerektiğini unutmayın.

DÜZENLİ OLARAK SAÇLARINIZI TARAYIN

Saçlarınızın sağlıklı kalması için düzenli tarama da en önemli konulardan biri. Bu yüzden duş sonrasında ve günlük olarak saç tarama rutini oluşturun. Saç tipinize göre tarak tercih edebilir; geniş fırçalar veya yumuşak uçlu tarakları tercih edebilirsiniz. Saçlarınızı tararken mutlaka uçlardan başlamanız gerekiyor. Böyle yaptığınızda düğümlenen saçlar daha çabuk açılacak.

YEDİKLERİNİZ İLE SAÇLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak için su tüketiminizi arttırın. C vitamini ve B vitamini içeren besinleri daha fazla tüketmeye çalışmalısınız. Özellikle yumurta keratin üretiminde tercih edilen bir besindir. Yumurta tüketerek saçlarınızın içten beslenmesini sağlayabilirsiniz.

YASTIK KILIFLARINIZI TEMİZ TUTUN

Yastık kılıfları gece boyunca saçlarımızla adeta bütünleşir. Bu yüzden kılıfların temiz olması hijyen açısından önemli. Kılıflarınızı düzenli olarak yüksek derecede yıkayın. Saçlarınızın parlak ve sağlıklı kalması için hava alan ipek kılıflar da etkili çözüm.



