Şampuan yıldızlarının sırrı belli oldu! Haftada iki kez uyguladıkları bu yöntem sayesinde...

Cildimizde, dişlerimizde, saçlarımızda ve tırnaklarımızda bolca bulunan keratin; kimyasal bakım ürünlerinin, saça ısı uygulayan cihazların ve saç boyalarının sık sık kullanımıyla zamanla azalır. Bu da saçlarımızın bakımsız ve yıpranmış bir görünüm kazanmasına neden olur. Fakat korkmayın, saçlarımıza doğal keratin bakımı yaparak, saçların kaybettiği keratini onlara geri kazandırmak ve saçlarımızı mükemmel ve sağlıklı görünüme ulaştırmak mümkün.

SAÇLARINIZI YIKAYIN

Eğer saçlarınıza evde keratin uygulaması yapmaya karar verdiyseniz öncelikle günlük olarak kullanmış olduğunuz şampuanla birlikte saçlarınızı sıcak su yardımıyla iyice yıkayın. Sonrasında saçlarınız ıslakken saçlarınıza keratin bakım şampuanı sürün ve şampuanın saçlarınızda köpürmesini sağlayın. Sonrasında saçlarınızı tekrar bol sıcak su ile yıkayın. Eğer fazla su kaldıysa bu suyu saçlarınızdan temiz bir havlu yardımıyla fakat ovuşturmadan arındırın.

KERATİN SERUMU UYGULAYIN

Bu adımda yıkamış olduğunuz saçlarınıza keratin serumu uygulamalısınız. Saç dipleriniz dışında saçınızın tamamına keratin serumu uygulayarak masaj ile bakım yapın. Bu serumun emilimini sağlar. Ardından serumu saçlarınızda yarım saat kadar bekletin. Bu sırada her 5 dakikada bir saçlarınızı tarayın. Serumun saçlarınızdan akmadan kuruması için saç kurutma makineniz ılık ayardayken saçlarınızı kurutun. Uygulamış olduğunuz keratin serumunun ardından saçlarınızı kesinlikle toplamayın.