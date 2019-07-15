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Samsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 21:05 | Son Güncelleme

Samsun’da, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla binlerce vatandaşın katılımıyla şehitler için yürüyüş yapıldı.15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

Samsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Samsun’da, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla binlerce vatandaşın katılımıyla şehitler için yürüyüş yapıldı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Samsun’da çeşitli programlar gerçekleştirildi. Samsun Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen programlar kapsamında Vali Osman Kaymak ve beraberindeki protokol üyelerince birlikte binlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde başlayan yürüyüş boyunca binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından etkinlikler çeşitli programlarla devam etti.
Yürüyüşe ayrıca, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Samsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Samsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Samsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Samsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

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