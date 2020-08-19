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Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Uzunlar AK Parti'den ihraç edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2020 20:09 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti'li üyesi Hasan Uzunlar'ın, partisinden ihraç edildiği bildirildi. AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, "Cumhur İttifakı'nın önemini bir kez daha hatırlatır, ittifak ruhuna aykırı hiçbir söylem ve eyleme müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Uzunlar AK Parti'den ihraç edildi

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin üyesi olan Hasan Uzunlar'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi hakkında, parti ilkelerine ve politikalarına uygun olmayan sosyal medya paylaşımları gerçekleştirdiği ve bu sebeple kesin ihraç talebiyle İl Yönetim Kurulu kararıyla Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.

İHRAÇ EDİLDİ

İl Disiplin Kurulu'nun ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu değerlendirdiğini ve parti üyesi Hasan Uzunlar'ın kesin ihracına karar verdiğine işaret eden Aksu, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkemizin bekasının garantisi olarak nitelediği, 'Ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır' ifadeleriyle özetlediği Cumhur İttifakı'nın önemini bir kez daha hatırlatır, ittifak ruhuna aykırı hiçbir söylem ve eyleme müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini isteriz." ifadesini kullandı.

İşte Hasan Uzunlar'ın Atatürk'e hakaret içeren paylaşımı
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İşte Hasan Uzunlar'ın MHP ile ilgili olan paylaşımı
mhp


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