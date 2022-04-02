HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Samsun'da ablasını darp etmekten tutuklanan zanlı: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım

Samsun'da ablasını darp etmekten tutuklanan zanlı: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım

02.04.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da ablasına şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan B.C., verdiği ifadeyle şaşkına çevirdi. B.C., "Tartışma sırasında ablamın kafasına ve bacaklarına vurmadım. Bıçakla ve silahla kendisini tehdit etmedim. Geçen hafta adam vurdum serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım?" dedi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. (31) ablası H.Ö.'yü aralarında çıkan tartışma sonucu darp ederek çeşitli yerlerinden yaralayıp hastanelik etti. Hastaneye kaldırılan H.Ö. tedavi altına alınırken, B.Ç. ise şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddette Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

''ABLAMIN NEDEN YARALANDIĞINI BİLMİYORUM''

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.C., ablası ile sözlü tartıştığını ancak darp etmediğini ileri sürdü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.C., "Tartışma sırasında ablamın kafasına ve bacaklarına vurmadım. Bıçakla ve silahla kendisini tehdit etmedim. Kesinlikle ablama tüfekle de vurmadım. Ablamın neden yaralandığını bilmiyorum" dedi.

Screenshot_2

''ADAM VURDUM SERBEST KALDIM''

Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tutuklanan B.Ç. duruşma çıkışı, "Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım" ifadelerini kullandı.
B.Ç., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşice sokak ortasında katledilmişti! Katil eş: HatırlamıyorumVahşice sokak ortasında katledilmişti! Katil eş: Hatırlamıyorum
Mağdurlar isyan etti! 1 milyonluk alacağa 70 bin liralık teklifMağdurlar isyan etti! 1 milyonluk alacağa 70 bin liralık teklif
Ethem Sancak AK Parti'den ihraç ediliyor! Ethem Sancak AK Parti'den ihraç ediliyor!
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi!

Benzine indirim geldi!

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Polisleri ellerinde çekirdekle izlediler!

Polisleri ellerinde çekirdekle izlediler!

Bakkalda yaşananlardan sonra ortadan kayboldu

Bakkalda yaşananlardan sonra ortadan kayboldu

İlginizi Çekebilir

Bir fincanı yeter! Nefes almayı kolaylaştırır

Bir fincanı yeter! Nefes almayı kolaylaştırır

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Oruç tutanlara Canan Karatay'dan iftar tavsiyesi

Oruç tutanlara Canan Karatay'dan iftar tavsiyesi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.