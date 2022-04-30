HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun'da balık tutmaya gidenler kıyıya vuran cesetle karşılaştı!

Samsun'da balık tutmaya gidenler kıyıya vuran cesetle karşılaştı!

30.04.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da balık tutmak için sahile giden iki arkadaş, kıyıya vurmuş bir erkek cesedi gördü. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda cesedin, engelli raporu bulunan 52 yaşındaki Ferat Kılınç'a ait olduğu belirlendi.

Samsun'da balık tutmaya gidenler kıyıya vuran cesetle karşılaştı!

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Samsun İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde deniz kenarında meydana geldi. Balık tutmak için sahile giden iki arkadaş, kıyıya vurmuş vaziyette bir erkek cesedi gördü.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sudan çıkarılan cesedin engelli raporu bulunan Ferat Kılınç’a ait olduğunu belirledi. Kılınç’ın cansız bedeni denizden çıkarılarak, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

deniz-kiyisinda-olu-bulundu_5679_dhaphoto1

Deniz kıyısında Kılınç’a ait olduğu değerlendirilen bir baston bulundu. Ekipler, Kılınç’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. (DHA)

deniz-kiyisinda-olu-bulundu_5679_dhaphoto3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Freni patlayan TIR önüne geleni biçti! Ortalık savaş alanına döndüFreni patlayan TIR önüne geleni biçti! Ortalık savaş alanına döndü
Tuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldiTuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldi
Ege'de Yunan provokasyonu: Türk savaş uçakları devreye girdiEge'de Yunan provokasyonu: Türk savaş uçakları devreye girdi
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da metrobüs kazası! Kafa kafaya çarpıştılar

İstanbul'da metrobüs kazası! Kafa kafaya çarpıştılar

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Kızları anne-babaları farklı olan kardeşlerini paylaştı

Kızları anne-babaları farklı olan kardeşlerini paylaştı

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

İlginizi Çekebilir

Toplumsal normları yıktı! “Hayat planıma uymuyor”

Toplumsal normları yıktı! “Hayat planıma uymuyor”

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

İbn-i Sina’nın yazdığı en etkili iksir! 1 yemek kaşığı yetiyor

İbn-i Sina’nın yazdığı en etkili iksir! 1 yemek kaşığı yetiyor

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.