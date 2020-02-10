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  4. Samsun'da can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı

Samsun'da can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 04:06 | Son Güncelleme

Samsun’da yolcu otobüsünün yolun banket kısmında bekleyen kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüste görev yapan muavin kaza yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 1 yolcu da yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 34. kilometresi Tekke mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karaağaç idaresindeki Ankara Samsun seferi yapan yolcu otobüsü yolun banket kısmında park halindeki Mehmet Pastacı’ya ait kamyona çarptı.

Çarpanın etkisiyle savrulan yolcu otobüsü orta refüj bariyerlerine çarptı. Kazada, otobüste görev yapan muavin Ramazan Turan (28) olay yerinde hayatını kaybederken, otobüsteki yolculardan Göksu Turan (32) yaralandı.

Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden muavin Ramazan Turan’ın cenazesi otopsi için Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun yolcu otobüsü trafik kazası

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