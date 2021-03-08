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Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadının annesi: Torunum 'babamı görürsem taş atarım' diyor

08.03.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadının annesi: Torunum 'babamı görürsem taş atarım' diyor

Samsun'da, İbrahim Zarap'ın (27), sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında dövdüğü eski eşi E.M.'nin (24) annesi Dursune M. yaşananları anlattı. Kızının durumunun iyi olduğunu söyleyen Dursune M., “Torunumun da durumu iyi ancak babasını artık görmek istemiyor. ‘Babamı görürsem taş atarım, artık onu görmek istemiyorum’ diyor” dedi.

Olay, cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada E.M.'ye tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın yere yığılan E.M.’ye tekme atmaya devam ettiği anlar da çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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‘DAHA ÖNCE DE SOKAK ORTASINDA KIZIMA SALDIRDI’

Hastanede tedavisi devam eden kızı E.M.’nin yanından bir an olsun ayrılmayan Dursune M., “Çok şükür sağlık durumu iyiye gidiyor, tek tesellimiz de bu zaten. Ancak psikolojisi hiç iyi değil, zaman zaman ağlıyor. Kafasına darp aldığı için yüzü, gözü mor halde. Torunum annesinin ne durumda olduğunu biliyor, babasını artık görmek istemiyor ve annesinin hastanede olduğunu da biliyor. Zaten sadece çocuğu görmek istediği zaman bir araya geliyorlardı. Onun dışında bir ilişkileri yoktu, torunum babasına çok düşkündü, biz de onları hiç ayırmadık ve bazı şeylere göz yumduk. Ama artık görmek istemiyor, ‘babamı görürsem taş atarım, artık onu görmek istemiyorum’ diyor. İbrahim Zarap, huzursuz bir çocuktu, bir gün iyi, bir gün kötü oluyordu, ne yapacağı belli olmuyordu. Kızım zaten bu nedenle ayrıldı ama boşandıktan sonra ‘barışalım, ben düzeleceğim’ diyordu. Ama hiçbir düzelme belirtisi göstermedi, kızım da barışmak istemedi. Daha önce de sokak ortasında kızıma saldırdı, kendisinden şikayetçi olduk ve uzaklaştırma aldı. Kızım şikayetçi oldu ama ertesi gün serbest bırakıldı” diye konuştu.

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‘UYUSAM BİLE TORUNUMUN SESİYLE UYANIYORUM’

İbrahim Zarap tutuklandığı için mutlu olduklarını ifade eden Dursune M, “Tüm yetkililer yanımızda oldu, herkese çok teşekkür ediyorum. En ağır cezayı alsın, bu zaman kadar bize çok çektirdi. Hepimizin psikolojini bozdu. Her gün haber duymaktan bıktık ve yorulduk, kadına şiddete artık dur denilsin ve bitsin artık. İbrahim Zarap’ın ailesi benim küçük kızımı ve eşimi aramış, ben kimseyle konuşmadım, kızımı da aramadılar. Sosyal medyada yer alan görüntülerin birazını izleyebildim, ancak hepsini izleyemedim. Torunumun o sesinden dolayı uyuyamıyorum, uyusam bile torunumun sesiyle uyanıyorum. Torunumun, şu an durumu iyi, kuzenleri de yanında. Bazen ‘anneme vurdu, annem çok ağladı’ diyor. Kızım, İbrahim’i 3-4 kez şikayet etti. İlk önce böyle darp olayları yoktu, sonradan şiddet uygulamaya başladı. Kızımın boşanmasını yediremedi ve ondan dolay bunları yaptı. Uzaklaştırma alındı, benim evimde de kızıma saldırdı. Bizi de tehdit etti” ifadelerini kullandı.

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DHA

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