Samsun'da feci kaza! 23 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Samsun'un Canik ilçesinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirmelere göre 9 kişi yaralandı.

Samsun Çevre Yolunda bir tırdan zemine akaryakıt sızması nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

9 KİŞİ YARALANDI

İlk belirmelere göre zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçlarında sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinde yaralılar çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Samsun-Ordu yolu tamamen trafiğe kapatılırken İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde ise büyük araçların geçişine izin verilmiyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaza ile ilgili bilgi alan Vali Dağlı, Ankara'dan Ordu istikametine giden bir tırın altından mazot akıtması nedeniyle zincirleme trafik kazası olduğunu belirterek, "23 aracın karıştığı kaza meydana geldi, şu anda 9 tane yaralımız var. Yaralılarımız şu an müşahede altındalar. Olay yerinde görevlilerimiz çekicilerle araçları çekiyorlar. Diğer yönden trafik güvenli şekilde akmaya devam ediyor. Kısa zamanda yol trafiğe açılmış olacak." dedi. (AA)





