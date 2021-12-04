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Samsun'da feci kaza! Viyadükte yakıtı biten otomobile tanker çarptı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

04.12.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da, sürücüsünün yakıtı bittiği için viyadükte sağa çektiği otomobile tanker çarptı. Kazada, otomobilin arka tarafına reflektör koymak için bagaja yönelen Irak uyruklu Sadrulddin F.M. (67) hayatını kaybetti, gelini ve 2 torunu da yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Viyadükte yakıtı biten otomobile tanker çarptı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Kirazlık mevkisinde meydana geldi. M.S.F.A., kullandığı otomobili yakıtı bittiği için viyadükte park etti. M.S.F.A., yakıt almak için araçtan ayrılarak, akaryakıt istasyonuna gitti. Bafra yönüne giden İ.Y. yönetimindeki mazot dolu tanker ise otomobile arkadan çarptı. Bu sırada otomobilin bagajını açarak reflektör koymak için araçtan inen Iraklı Sadrulddin F.M., tankerin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Araçta bulunan gelini S.N.O.A. ve torunları M.M.S. (11) ve S.M.S.S. (5) de yaralandı.

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İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sadrulddin F.M.’nin cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
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