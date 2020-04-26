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  4. Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2020 11:50 | Son Güncelleme

Samsun’da üzerine kayıtlı 1.5 milyon TL değerinde Ferrari marka otomobil bulunan bir kişi, İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvurarak bin liralık yardım istedi.

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Koronavirüs önlemleri kapsamında mağdur olan ihtiyaç sahipleri için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yapılan bir başvuru pes dedirtti. Üzerine kayıtlı 1.5 milyon TL değerinde Ferrari marka otomobil bulunan bir kişi, bin liralık yardım istedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, yardım talebinde bulunan kişinin müracaatı e-devlet üzerinden yaptığını, aracı kullanmadığını, sadece üzerine kayıtlı olup arkadaşına ait olduğunu söylediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Ferrari İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
zengin arkadaşların var ,ve o derece güvenip trilyonluk arabayı üzerine yapıyorlar ama sana bu vakitlerde bir faydaları olmuyor eyle mi ? her ne katakulli sebepse de artık üzerine kayıt yaptıysan kirasını da alacaksın katakullidaş arkadaşından !!
bunun gbi ne kişiler vardır başvuran arkadaşına söyleseydin bi yıllık vergisi kdar yardım ederdi sana
yardım alan kişiler sizce yardıma muhtaç kişilermi
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