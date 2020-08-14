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Samsun'da iğrenç olay! Küçük kıza cinsel istismar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2020 19:06 | Son Güncelleme

Samsun'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Samsun'da iğrenç olay! Küçük kıza cinsel istismar

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki sorguları tamamlanan 2'si yabancı uyruklu 3 kişi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren yabancı uyruklu M.S.A. ve A.R.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

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