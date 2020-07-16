HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da internetten 'satılık böbrek var' ilanı verdi

Samsun’da internetten 'satılık böbrek var' ilanı verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Samsun’da internet üzerinden "satılık böbrek" ilanı veren kişi siber polisinin takibi sonucu gözaltına alındı.

Samsun’da internetten 'satılık böbrek var' ilanı verdi

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, internetten Samsun’da A.K. adlı kişinin bir sosyal medya hesabından "satılık böbrek var" ilanı vererek kendi telefonunu da yazdığını tespit etti. Siber polisi ile yapılan irtibat sonucu A.K., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından "organ ve doku ticareti" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. A.K. maddi sıkıntı yüzünden dikkat çekip yardım toplamak için bu yola başvurduğunu söyledi.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Korku dolu anları anlattı: Bu olay gece olsaydı...Korku dolu anları anlattı: Bu olay gece olsaydı...
Yılın otomobili seçilmişti! İşte fiyatı ve özellikleriYılın otomobili seçilmişti! İşte fiyatı ve özellikleri

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

Diğer Haberler
Bakan Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale etme şansı olmadı

Bakan Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale etme şansı olmadı

Korku dolu anları anlattı: Bu olay gece olsaydı...

Korku dolu anları anlattı: Bu olay gece olsaydı...

İstiklal Caddesi’nde Atlı Polisler devriye gezdi

İstiklal Caddesi’nde Atlı Polisler devriye gezdi

Türk bilim insanları yeni bir bakteri türü keşfetti

Türk bilim insanları yeni bir bakteri türü keşfetti

Emniyet müdürü, evlenen komiser yardımcılarına kelepçe taktı

Emniyet müdürü, evlenen komiser yardımcılarına kelepçe taktı

Rize'de korku dolu anlar! Heyelandan böyle kaçtılar

Korku dolu anlar! Böyle kaçtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.