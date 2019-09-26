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Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 04:52 | Son Güncelleme

Samsun'da dokuzuncu kattaki dairenin penceresinden düşen genç, ağır yaralandı.

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!

Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi TOKİ konutlarındaki bir apartmanda oturan Anafartalar Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Furkan Doğan, dokuzuncu kattaki evlerinin penceresinden park halindeki otomobilin ön kısmına çarparak beton zemine düştü.

Doğan, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. (AA)

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Samsun Atakum

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