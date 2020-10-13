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Samsun'da korkunç olay! Tüfeğinin tetiği çalılığa takılıp ateş aldı, başından vurulup öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Samsun’da, Mustafa Küçükçadırcı (25), omuzundaki tüfeğin tetiği çalılıklara takılıp ateş alınca başından vurularak, hayatını kaybetti.

Samsun'da korkunç olay! Tüfeğinin tetiği çalılığa takılıp ateş aldı, başından vurulup öldü

Olay, Alaçam ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Bahşioymağı Mahallesi kırsalında meydana geldi.

İddiaya göre kendilerine ait hayvanları otlatmaya giden Mustafa Küçükçadırcı, dün gece eve dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Küçükçadırcı’yı başından vurularak hayatını kaybetmiş halde buldu.

Omuzundaki tüfeğin, tetiğinin çalılıklara takılması sonucu ateş aldığı değerlendirilen Küçükçadırcı'nın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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