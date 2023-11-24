HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun'da KYK yurdunda kahreden olay! Üniversite öğrencisi Elif banyoda ölü bulundu

Samsun'da KYK yurdunda kahreden olay! Üniversite öğrencisi Elif banyoda ölü bulundu

24.11.2023 22:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki KYK yurdundan acı bir olay yaşandı. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Elif Coşkun, kaldığı yurttaki banyoda bornoz ipiyle asılı halde ölü bulundu. Olayın ardından yurtta kalan diğer öğrenciler büyük üzüntü yaşarken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Samsun'da KYK yurdunda kahreden olay! Üniversite öğrencisi Elif banyoda ölü bulundu

Acı olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu D Blok 5. katta meydana geldi.

İPLE ASILI HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Coşkun (18), kampüs içindeki kaldığı yurttaki banyoda bornoz ipiyle asılı halde bulundu.

AW084126_01

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ve polis asılı bulunan Elif Coşkun'un olay yerinde öldüğünü tespit etti.

AW084126_03
Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AW084126_02
Olayı haber alan yurtta kalan diğer öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Elif Coşkun'un Çorumlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

AW084126_04

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayıp olan anne ve 2 çocuğun cesetleri toprağa verildi! Korkunç detaylar...Kayıp olan anne ve 2 çocuğun cesetleri toprağa verildi! Korkunç detaylar...
Rüşvet operasyonunda 18 polis tutuklandıRüşvet operasyonunda 18 polis tutuklandı
MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyine hava harekatı!MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
Anahtar Kelimeler:
Samsun Öğrenci yurdu
En Çok Okunan Haberler
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de!

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.