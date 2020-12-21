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Samsun'da yasa dışı bahis operasyonuna 10 tutuklama

21.12.2020 19:52 | Son Güncelleme:
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Samsun'da yasa dışı bahis operasyonuna 10 tutuklama

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi mahkemece tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu ile ilgili olarak şüpheli şahıslara yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından geçen cuma sabahı Samsun merkezli Bafra, Terme ve Asarcık ilçeleri ile İstanbul, Van ve Amasya illerinde 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 97 polisin görev aldığı operasyonda 3’ü kadın 29 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 50 adet fişek, 17 adet 9 mm çapında fişek, 2 bin 300 TL nakit para, 457 adet banka kartı, 358 adet kullanılmamış sim kart, 35 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar, 12 adet hard disk ele geçirildi.

PARAVAN ŞİRKETİN TÜM MALVARLIĞINA EL KONULDU

Paravan şirketin tüm malvarlığına, şüpheli şahısların yasa dışı bahiste kullanılan banka hesaplarına ve 2 adet otomobile el konuldu. Yasa dışı bahis organizasyonu yapan şahıslara para gönderen, bu sistem üzerinden bahis oynadığı değerlendirilen şahısların soruşturma kapsamında ifade alma ve ele geçirilen dijital materyallerinin imaj alma-inceleme işlemleri yapıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan 8 kişi savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 3’ü kadın 21 kişi ise sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 21 kişiden 10’u mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 10 kişiye cezaevine gitmeden önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid testi yapıldı. (İHA)

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