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Samsun'daki şüpheli ölüme soruşturma

10.02.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Canik ilçesinde 52 yaşındaki bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Kadının neden öldüğüne ilişkin otopsi yapılacağı bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'daki şüpheli ölüme soruşturma

Samsun'un Canik ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Z.E. adlı kadın yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

Olay, 112 acil servis ekiplerine ve polise haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Z.E.'nin ölümü şüpheli bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Samsun
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