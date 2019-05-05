Samsun için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

11 ayın sultanı, mübarek Ramazan Ayı’nın vakti geldi. 2019’da 6 Mayıs günü başlıyor. Tabii 6 Mayıs öncesi Ramazan’ın ilk günü oruç tutacak olanlar sahura hazırlanacaklar. Peki sahur saat kaçta yani 6 Mayıs sabaha karşı saat kaçta kalkılacak? Bunun için imsak vakti kaçta ona bakmak gerekiyor. Sahur yapacaklar alarmlarını imsak vakti neyse ona göre kuracaklar. Peki Samsun için imsak vakti nedir? Samsun ilinde sahur saat kaçta yapılacak?

SAMSUN için İMSAK VAKTİ: SAHUR SAAT KAÇTA?

Ramazan boyunca imsak vakitleri şu şekilde:

Tarih İmsak Güneş Akşam (İftar) 6 Mayıs 2019 Pazartesi 03:38 05:20 19:43 7 Mayıs 2019 Salı 03:36 05:19 19:44 8 Mayıs 2019 Çarşamba 03:34 05:17 19:45 9 Mayıs 2019 Perşembe 03:33 05:16 19:46 10 Mayıs 2019 Cuma 03:31 05:15 19:47 11 Mayıs 2019 Cumartesi 03:29 05:14 19:48 12 Mayıs 2019 Pazar 03:28 05:13 19:49 13 Mayıs 2019 Pazartesi 03:26 05:12 19:50 14 Mayıs 2019 Salı 03:24 05:11 19:51 15 Mayıs 2019 Çarşamba 03:23 05:10 19:52 16 Mayıs 2019 Perşembe 03:21 05:09 19:53 17 Mayıs 2019 Cuma 03:20 05:08 19:54 18 Mayıs 2019 Cumartesi 03:18 05:07 19:55 19 Mayıs 2019 Pazar 03:17 05:06 19:56 20 Mayıs 2019 Pazartesi 03:15 05:05 19:57 21 Mayıs 2019 Salı 03:14 05:04 19:58 22 Mayıs 2019 Çarşamba 03:12 05:04 19:59 23 Mayıs 2019 Perşembe 03:11 05:03 20:00 24 Mayıs 2019 Cuma 03:10 05:02 20:01 25 Mayıs 2019 Cumartesi 03:09 05:01 20:02 26 Mayıs 2019 Pazar 03:07 05:01 20:03 27 Mayıs 2019 Pazartesi 03:06 05:00 20:04 28 Mayıs 2019 Salı 03:05 04:59 20:04 29 Mayıs 2019 Çarşamba 03:04 04:59 20:05 30 Mayıs 2019 Perşembe 03:03 04:58 20:06 31 Mayıs 2019 Cuma 03:02 04:58 20:07 1 Haziran 2019 Cumartesi 03:01 04:57 20:08 2 Haziran 2019 Pazar 03:00 04:57 20:08 3 Haziran 2019 Pazartesi 02:59 04:56 20:09

SAHUR İÇİN TAVSİYE EDİLEN TOK TUTAN YİYECEKLER

Sahur öğününü; az yağlı, bol protein ve sağlıklı karbonhidratlı ama pratik hazırlanacak besinlerden oluşmasına özen gösterin. Tam buğday ekmeği ile yapılacak tost ve yanına ayran; ton balıklı sandviç ve yanına açık çay; menemen, yanında yoğurt, tam buğday ekmeği ya da çorba tüketebilirsiniz.

Örnek bir menü olarak sahurda 1 yumurta, 2 dilim peynir, 3 ya da 5 adet zeytin, 1 su bardağı süt veya yoğurt, 1 avuç dolusu taze meyve ve 10 adet fındık/badem veya 3 tam ceviz içi tüketilebilir.

Yumurta: Sahurda tok tutan yiyeceklerin en başında yumurta yer alıyor. Uzmanlara göre haşlanmış yumurta veya zeytinyağında pişirilmiş yumurta, zeytin ve ceviz içi ile beraber yenerek oruç esnasında sizi yeteri kadar tok tutabilir.