HABER

Samsun için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 08:53 | Son Güncelleme

Samsun için sağanak uyarısı

ANKARA(AA) - Samsun'da sabah saatlerinde başlayan sağanağın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinde başlayan sağanağın, saat 21.00'e kadar il çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi olduSosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
Ay, Akrep burcuna ilerliyor!Ay, Akrep burcuna ilerliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuvvetli sağanak Samsun

En Çok Okunan Haberler

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Ünlü çiftten balayı paylaşımları!

Ünlü çiftten balayı paylaşımları!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pendik'te fabrikada yangın

İstanbul'da korkutan yangın!

Süper Loto sonuçları 13 Haziran: 22 milyonluk dev ikramiye tek kişiye çıktı!

22 Milyon TL tek kişiye çıktı!

Cuma Mesajları 2019: Kısa, Uzun veya resimli Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Günlük burç yorumları 14 Haziran Cuma - Ay, Akrep burcuna ilerliyor!

Ay, Akrep burcuna ilerliyor!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Seyir halindeki araçta silahlı saldırıya uğradı!

Sokağın ortasında pusu kurmuş! Dakikalarda orada bekleyip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.